МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Говорить о закате нефтяной эры пока что рано даже с учетом тренда на декарбонизацию, России надо продолжать монетизировать запасы, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Запасы нефти в США за неделю выросли выше прогноза

"Сегодня 2021 год, на мой взгляд, пока рано говорить о закате нефтяной эры. Надо монетизировать запасы", — сказал министр в интервью газете "Коммерсант". Шульгинов при этом отметил, что такого подхода придерживается не только Россия, но и ее зарубежные партнеры.

Многие страны стали задумываться об отказе от ископаемого топлива на фоне мировой климатической повестки, тренда на декарбонизацию. Россия также смотрит в эту сторону, но пока не будет полностью отказываться от традиционных источников энергии.

Россия год от года наращивает добычу нефти. По итогам 2020 года было добыто 512,8 миллиона тонн нефти и газового конденсата. В 2021 году по прогнозу, который озвучил вице-премьер РФ Александр Новак, добыча вырастет до 522 миллионов тонн. А в 2023-2024 годах, по словам Шульгинова, показатель будет около 560 миллионов тонн. Некоторое снижение добычи предусмотрено к 2035 году лишь в одном из сценариев генеральной схемы развития нефтяной отрасли.