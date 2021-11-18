МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Очередная утечка на нефтепроводе Каньо-Лимон — Ковеньяс в колумбийском департаменте Норте-де-Сантандер угрожает загрязнением источников воды для 4 тысяч жителей, сообщило природоохранное ведомство региона Corponor, в муниципалитете Тибу объявлена чрезвычайная ситуация. Нефтяной рынок стабилен после выхода ежемесячного отчета ОПЕК

"Сегодня стало известно об очередном падении давления на нефтепроводе (Каньо-Лимон — Ковеньяс — ред.), что говорит об очередном покушении на эту систему трубопроводов… Такого рода покушения серьезным образом воздействуют на водные слои в местах инцидентов и напрямую влияют на местные сообщества, в данном случае несколько из них получают воду из затронутой водной системы — в районе второго месторождения проживает около 4 тысяч человек", — сообщил представитель Corponor в обращении в Twitter ведомства.

По информации радиостанции Caracol со ссылкой на оператора трубопровода, в регионе задействован план действий в чрезвычайных ситуациях. На место аварии направлены армейские подразделения и технические специалисты для охраны территории и оценки разлива нефти. До устранения последствий аварии прокачка по нефтепроводу будет остановлена.

В Corponor сообщили, что с начала октября это седьмой инцидент с разливом нефти в регионе. Основная часть этих случаев связана с незаконной врезкой в трубопровод для кражи нефтепродуктов, однако случаются и террористические атаки, за которыми стоят боевики действующих в регионе военизированных наркоторговцев.

Ежедневно в Колумбии в результате незаконных врезок в нефтепроводы похищают более 3 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов, основная часть краж происходит на нефтепроводе Каньо-Лимон — Ковеньяс, следует из статистики колумбийского оператора нефтепроводов Cenit за 2021 год.

Каньо-Лимон — Ковеньяс длиной 780 километров соединяет ключевое колумбийское месторождение нефти в департаменте Араука с карибским портом Ковеньяс в Сукре. С момента открытия в 1983 году он пережил более тысячи нападений, по некоторым оценкам, объем утечек нефти за это время превышает 3,5 миллиона баррелей.