МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть завершают снижением вторую неделю подряд ниже отметки $80 за баррель, рассказала агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева. Нефть все дефицитнее: цены держатся из последних сил

"Нефтяные котировки находятся под давлением на фоне ожиданий, что рынок вернется к состоянию профицита уже в первом квартале 2022 года, о чем в своих прогнозах говорят EIA, МЭА и ОПЕК.

При этом генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо не исключает образования профицита уже в декабре. В этих условиях желающих нарастить длинные позиции по нефти становится все меньше".

Необходимо отметить растущие риски со стороны спроса на нефть под влиянием новой волны ковида в Европе, где заболеваемость в ряде стран бьет новые рекорды, добавила она. Как сообщают в ВОЗ, в европейском регионе количество заражений выросло за неделю на 8%, а число летальных исходов — на 5%, до 28 тыс.

В этой связи ряд стран задумались о введении новых ограничений для сдерживания распространения инфекции. В частности, в Австрии уже был введен локдаун для невакцинированных граждан, и подобные меры, по неофициальным сведениям, обсуждаются в Германии.

"Помимо этого, снижению цен на черное золото способствовали новости об обращении США к ряду стран в азиатском регионе, включая Китай, Японию, Южную Корею и Индию, с призывом скоординировать усилия по продажам нефти из государственных стратегических резервов", — перечисляет Зайцева.

Пока официальных заявлений от этих стран не последовало. Но уже известно, что в Токио положительно отреагировали на предложение США, а Китай вполне может откликнуться на призыв американцев.

Совместные действия крупных импортеров позволили бы противостоять усилиям ОПЕК+ по сдерживанию добычи и позволили бы охладить нефтяные цены, как минимум на краткосрочном горизонте, считает специалист.

По ее мнению, на предстоящей неделе негативное влияние обозначенных выше факторов сохранится, в связи с чем нефтяные цены могут продолжить снижение. Наш прогнозный диапазон по цене Brent на следующую неделю составляет $77-80 за баррель.