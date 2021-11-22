МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. АКРА пересмотрело вверх прогноз цены на нефть марки Urals по итогам текущего года — до 70,4 доллара за баррель, а на следующий год прогноз составляет в среднем 64 доллара за баррель, говорится в исследовании рейтингового агентства "Глобальные цены на энергию и продовольствие, инфляция в России". Цена нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель

Предыдущий прогноз, который агентство представило в конце мая, составлял 57 долларов за баррель.

Также АКРА представило прогнозы вплоть до 2025 года. Так, ожидаемая средняя цена нефти в 2023 году составляет 60,5 доллара за баррель Urals, в 2024 году — 61,1 доллара, а в 2025 году — 61,7 доллара за баррель.

Авторы исследования считают, что значительный рост цен на энергоносители в текущем году связан с шоками спроса и предложения примерно в равной степени. В качестве примера шоков спроса агентство приводит быстрое восстановление деловой активности после ковидных ограничений и сокращение выработки энергии на ветроэлектростанциях Европы, а примера шока предложения — наводнения в регионах угледобычи в Китае. Аналитики сделали прогнозы по рублю, нефти и фондовому рынку

При этом отмечается, что "погодные шоки" являются скорее разовыми и в следующем году едва ли окажут сопоставимое влияние на рынок.

АКРА также приходит к выводу, что текущие цены на нефть, газ и уголь неустойчивы и прогнозирует их снижение до показателей, близких к ценам 2019 года. Ожидается, что "нормализация" цен возможна весной или летом следующего года, а влиянию ценовой динамики будут подвержены в основном страны-импортеры природных ресурсов.