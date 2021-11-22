МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК+ может изменить планы по сделке о снижении добычи нефти, если потребители начнут использовать свои стратегические резервы, пишет агентство Блумберг со ссылкой на делегатов. Нефть дорожает на возможности изменения параметров сделки ОПЕК+

"ОПЕК+ может скорректировать планы по увеличению добычи в следующем месяце, если потребители скоординированно распечатают свои стратегические резервы", — сообщило агентство.

Как отметили делегаты, некоторые страны ОПЕК+ недовольны тем, что предназначенные для чрезвычайных ситуаций резервы могут быть использованы для замедления роста цен, написало агентство.

ОПЕК+ в мае прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. При этом на фоне достаточно высоких цен на нефть, закрепившихся выше 75 долларов за баррель, крупнейшие импортеры, включая США, призывают ОПЕК и ее партнеров наращивать поставки на рынок более интенсивно.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Японии рассматривает возможность распечатать резервные запасы нефти, чтобы сбить рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.