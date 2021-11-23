МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье, сообщил Белый дом.

"Сегодня президент объявляет, что министерство энергетики предоставит доступ к 50 миллионам баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением", — говорится в сообщении.

В Белом доме также подчеркнули, что Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США воспользуются национальными стратегическими запасами нефти для снижения цен.

"Объявление происходит параллельно с другими крупными странами-потребителями энергии, включая Китай, Индию, Японию, республику Корея и Великобританию", — говорится в сообщении Белого дома.