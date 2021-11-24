МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Банк Barclays повысил свой прогноз по средним ценам на нефть на следующий 2022 год до $77 и $80 за баррель сортов WTI и Brent соответственно, сообщает агентство Reuters. CША продолжат давление на ОПЕК+ с целью снижения цен на нефть

По мнению экспертов банка, следует ожидать более быстрое сокращение запасов сырья и осторожную реакцию со стороны предложения.

Банк повысил прогноз средней цены на 2022 год на $3: до $80 за баррель сорта Brent и $77 за баррель West Texas Intermediate (WTI).

Цены на нефть упали во вторник, 23 ноября,ан фоне разговоров о возможном высвобождении США, Японией и Индией своих стратегических запасов сырой нефти для сдерживания роста цен, несмотря на угрозу падения спроса на фоне новой коронавирусной вспышки в Европе.

По мнению аналитиков Barclays, сокращающийся дефицит в I‒IV кварталах текущего 2021 года превратится в профицит в I‒II кварталах 2022 года. Ранее банк прогнозировал, что рынок нефти станет профицитным во II квартале 2022 года, но в то же время аналитики кредитной организации считают, что более низкая отправная точка для потенциального наращивания запасов сырья в следующем году должна более чем компенсировать это.

"Мы считаем, что стратегические запасы нефти не являются устойчивым источником поставок, и эффект от такого вмешательства на рынок будет временным", — говорится в записке Barclays.

Напомним, что во вторник президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны для снижения цен. При этом Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США также воспользуются национальными стратегическими запасами.