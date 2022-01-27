МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг вечером примерно на 1% на ожиданиях повышенного спроса на нефть в условиях восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Цена Urals превысила максимумы 2014 года

По состоянию на 17.44 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,78%, до 89,43 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,87%, до 88,11 доллара.

Днем цены на нефть вяло колебались, отыгрывая опасения за возникновение перебоев с поставками из-за геополитической напряженности и резкий скачок запасов нефти в США. После публикации макроэкономических статданных из США динамика котировок стала более уверенной и положительной. ВВП США в четвертом квартале, согласно первой оценке, вырос на 6,9% в пересчете на год.

Инвесторы полагают, что сильная статистика является свидетельством экономического восстановления. В таком случае спрос на нефть будет расти. Однако аналитики предупреждают, что цены могут начать снижаться, так как они находятся на очень высоком уровне. Рубль против нефти

"Цены на нефть выросли, поскольку перспективы спроса продолжают улучшаться благодаря высоким темпам экономического роста во всем мире. С другой стороны, этот ценовой диапазон раньше был уровнем сопротивления, поэтому, если мы не увидим катализатора, ценам будет трудно держаться на этих уровнях в течение длительного периода, поскольку власти стран стараются сдерживать рост цен на энергоносители", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика XTB Валида Кудмани (Walid Koudmani).