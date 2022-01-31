МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник днем, хотя и чуть меньшими темпами, чем утром, на сохранении ожиданий роста спроса на сырье в условиях похолодания в США и сохранении опасений за возникновение перебоев с поставками, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Цены на газ в Европе падают на 6% на торгах в последний день января

По состоянию на 13.50 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,88%, до 89,3 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,9%, до 87,6 доллара.

Несколькими днями ранее на Восточное побережье США обрушилась очередная волна зимней непогоды со снегопадами. Низкая температура повышает спрос на топливо. Кроме того, конфликт между Россией и Украиной сохраняется, что создает вероятность перебоев с поставками сырья.

"Рынки открылись "в плюсе" из-за холодной погоды в США. У нефтяного рынка еще есть силы, поскольку внешнеполитическая напряженность продолжает нарастать", — сказал агентству Блумберг гендиректор консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия (Keshav Lohiya).

В то же время инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на среду. В этот день страны альянса примут решение о добыче нефти в марте. Рынки полагают, что они продолжат ежемесячно наращивать свою совокупную добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день в среднем.