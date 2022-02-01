МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, приходящаяся на акционеров компании, в 2021 году составила 23,04 миллиарда долларов против убытка в 22,44 миллиарда годом ранее, говорится в сообщении компании. Нефть дешевеет на торгах

Прибыль на акцию составила 5,39 доллара против убытка годом ранее в 5,25 доллара. Выручка компании увеличилась в годовом выражении на почти в 1,6 раза — до 285,64 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала ExxonMobil получил чистую прибыль в 8,87 миллиарда долларов против убытка в 20,07 миллиарда годом ранее. Прибыль на акцию составила в отчетном периоде 2,08 доллара против убытка в 4,7 доллара годом ранее. Выручка компании выросла в 1,8 раза и составила 84,965 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 85,01 миллиарда долларов.

Добыча углеводородов в пересчете на нефтяной эквивалент сократилась по итогам 2021 года на 1,3% — до 3,712 миллиона баррелей в сутки, а в четвертом квартале – выросла на 3,4% в годовом выражении, до 3,816 миллиона баррелей в сутки.

"Наш эффективный ответ пандемии, целенаправленные инвестиции и сокращение затрат позволили нам реализовать все преимущества восстановления рынка в 2021 году. У нас был значительный прогресс в 2021 году, и наши дальнейшие планы позволят нам… повысить выручку, улучшить операционную деятельность и осуществить энергетический переход", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров и главы компании Даррена Вудса (Darren Woods).

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире.