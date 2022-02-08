МОСКВА, 8 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть в понедельник закрылись снижением после семи недель роста подряд. Трейдеры отмечают определенный прогресс в переговорах по атомной сделке с Ираном. Цены на нефть снижаются на ожиданиях вокруг поставок из Ирана

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Мартовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX подешевели на 99 центов, или на 1,1%, закрывшись по 91,32 доллара за баррель. По итогам сессии пятницу котировки достигли максимума закрытия с сентября 2014 года.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 58 центов, или на 0,6%, до 92,69 доллара за баррель. В пятницу эти контракты закрылись на максимуме с начала октября 2014 года.

Мартовские фьючерсы на природный газ подешевели на 7,4% до 4,232 доллара за млн БТЕ.

Мартовские фьючерсы на бензин подорожали примерно на 0,3% до 2,685 доллара за галлон.

Мартовские фьючерсы на печное топливо потеряли в цене 0,7%, закрывшись по 2,855 доллара за галлон.

КЛЮЧЕВЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Администрация президента США Байдена сняла с Ирана часть санкций, касающихся активности в сфере атомной энергии гражданского назначения. Исключения из санкций приближают стороны к возможному восстановлению международной сделки 2015 года, согласно The Wall Street Journal. США позволят иностранным компаниям и представителям работать на некоторых гражданских ядерных объектах Ирана. Таким образом, будут отменены санкции администрации предыдущего президента Трампа, введенные в 2020 году.

Динамика цен на нефть "стабилизируется", поскольку ядерные переговоры между США и Ираном создают "позитивный настрой", отмечает редакционный директор Middle East & Africa at Economist Intelligence Unit Пат Такер.

Решение Байдена смягчить санкции и неизбежность выхода ОПЕК+ на целевые уровни добычи "может ослабить напряженность на рынке и помешать ценам на нефть подняться до 100 долларов за баррель", говорит она.

Аналитики полагают, что рост розничных цен на бензин в США, которые недавно превысили 3,40 доллара за галлон, может подталкивать администрацию Байдена к тому, чтобы более активно пытаться восстановить иранскую ядерную сделку.

Попытки президента США Джо Байдена снизить цены на бензин путем задействования стратегических нефтяных резервов провалились, отмечает Карстен Фритш, аналитик Commerzbank. “Вероятно, поэтому теперь наблюдается некоторый прогресс в переговорах по иранскому ядерному соглашению”, — добавляет он.

В пятницу компания Saudi Aramco повысила цены реализации нефти в марте, согласно сообщениям СМИ. Это решение было ожидаемым, однако повышение цен на 1,70 долларов за баррель для Европы оказалось особенно значительным, говорит Фритш. Такое повышение цен отражает высокий спрос и желание Саудовской Аравии не занимать долю на рынке во время геополитической напряженности между Россией и Западом вокруг Украины.

— Автор William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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