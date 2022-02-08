Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год до $82,87 с $74,95 за баррель
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 82,87 доллара за баррель с прежних 74,95 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
EIA также улучшило прогноз средней цены Brent на будущий год до 68,48 доллара за баррель с 67,5 доллара.
Прогноз средней цены на нефть марки WTI на текущий год был повышен до 79,35 доллара за баррель с январской оценки в 71,32 доллара, а на 2023 год — до 64,48 доллара за баррель с 63,5 доллара.
ПРОГНОЗ ПО ДОБЫЧЕ В США
Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 170 тысяч баррелей в день — до 11,97 миллиона, на следующий год — на 190 тысяч баррелей в день, до 12,6 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).
В январе минэнерго понизило прогноз добычи нефти на 2022 год до 11,8 миллиона баррелей в сутки, спрогнозировало добычу на 2023 год в объеме 12,41 миллиона баррелей в сутки.
Оценка добычи нефти в 2021 году была повышена на 40 тысяч баррелей, до 11,2 миллиона баррелей в день.
ПРОГНОЗ ПО СПРОСУ
Минэнерго США немного повысило прогноз спроса на нефть в мире — с 100,5 до 100,6 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и с 102,3 до 102,5 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.
"Мы прогнозируем, что мировое потребление нефти в мире составит в среднем 100,6 миллиона баррелей в сутки в 2022 году, что на 3,5 миллиона баррелей больше, чем в 2021 году и больше, чем средний показатель в 100,3 миллиона баррелей в сутки в 2019 году. Мы прогнозируем, что мировое потребление нефти в мире вырастет в 2023 году на 1,9 миллиона баррелей в сутки", — сообщается в докладе.
https://1prime.ru/oil/20220208/836019816.html