МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 82,87 доллара за баррель с прежних 74,95 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. Нефть продолжает дешеветь на ожиданиях по поставкам

EIA также улучшило прогноз средней цены Brent на будущий год до 68,48 доллара за баррель с 67,5 доллара.

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на текущий год был повышен до 79,35 доллара за баррель с январской оценки в 71,32 доллара, а на 2023 год — до 64,48 доллара за баррель с 63,5 доллара.

ПРОГНОЗ ПО ДОБЫЧЕ В США

Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 170 тысяч баррелей в день — до 11,97 миллиона, на следующий год — на 190 тысяч баррелей в день, до 12,6 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

В январе минэнерго понизило прогноз добычи нефти на 2022 год до 11,8 миллиона баррелей в сутки, спрогнозировало добычу на 2023 год в объеме 12,41 миллиона баррелей в сутки.

Оценка добычи нефти в 2021 году была повышена на 40 тысяч баррелей, до 11,2 миллиона баррелей в день.

ПРОГНОЗ ПО СПРОСУ

Минэнерго США немного повысило прогноз спроса на нефть в мире — с 100,5 до 100,6 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и с 102,3 до 102,5 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

"Мы прогнозируем, что мировое потребление нефти в мире составит в среднем 100,6 миллиона баррелей в сутки в 2022 году, что на 3,5 миллиона баррелей больше, чем в 2021 году и больше, чем средний показатель в 100,3 миллиона баррелей в сутки в 2019 году. Мы прогнозируем, что мировое потребление нефти в мире вырастет в 2023 году на 1,9 миллиона баррелей в сутки", — сообщается в докладе.