МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Введение новых экономических санкций против России из-за возможной эскалации ситуации на Украине может подогреть мировой энергетический кризис, в результате чего мировые цены на нефть превысят 100 долларов за баррель, говорится в аналитическом отчете S&P Global Ratings. Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год

Аналитики полагают, что масштабные перебои в российских экспортных поставках сырьевых товаров окажут негативное влияние на мировые энергетические рынки и на поставки энергоносителей в Европу.

"Принимая во внимание положение России как второго по величине в мире производителя нефти, мы полагаем, что такие же санкции в отношении российского экспорта нефти, как были введены в отношении Ирана, обусловят мировой энергетический кризис, при котором цены на нефть повысятся более чем до 100 долларов за баррель нефтяного эквивалента, и перебои в функционировании мировых производственно-сбытовых цепочек", — считают аналитики S&P Global Ratings.

Стоимость эталонной марки нефти Brent в начале 2022 года находится на максимумах с 2014 года — в районе 90 долларов за баррель. Согласно базовому сценарию S&P Global Ratings средняя цена на нефть в 2022 году будет составлять 75 долларов за баррель.

Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.