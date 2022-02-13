МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть и нефтепродукты быстро восстанавливается, воздействие штамма «омикрон» хотя и влияет на ограничения в некоторых странах, не приводит к существенным локдаунам. Промышленная активность продолжает расти, постепенно восстанавливаются международные перелеты, рассказала агентству "Прайм" руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина. Эксперт рассказал, как поведет себя рубль на следующей неделе

"Мировой спрос на нефть и нефтепродукты быстро восстанавливается, воздействие штамма «омикрон» хотя и влияет на ограничения в некоторых странах, не приводит к существенным локдаунам. Промышленная активность продолжает расти, постепенно восстанавливаются международные перелеты". — отметила эксперт.

По оценкам ОПЕК из их февральского отчета, в 2022 году мировое потребление нефти вырастет на 4,15 мбс (миллионов баррелей в сутки) к уровню 2021 года до 100,80 мбс (небольшой прирост на 0,01 мбс к январскому отчету), при этом отметка в 100 мбс будет превышена в 3 квартале 2022 г.

Прирост выпуска вне ОПЕК на 3,02 мбс будет обеспечен в основном Россией (+0,98 мбс) и США (+0,67 мсб нефти, или +1,03 мбс всех жидких углеводородов). ОПЕК готов увеличить добычу на 1,0 мбс г/г до 28,92 мбс.

Хотя при таких предпосылках рынок нефти в 2022 году должен быть сбалансированным, существует риск поставок, как минимум из стран ОПЕК+, считает она.

В то же время, Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете, опубликованном 11 февраля, в базовом сценарии на 2022 год ожидает избыток на рынке нефти в 2022 году. МЭА прогнозирует рост мирового спроса до 99,6 мбс, а рост предложения до 101,7 мбс. Но уточняет, что этот избыток размером 2,1 мбс может очень быстро превратиться в дефицит. Альянс ОПЕК+ по прошлому году систематически недовыполнял план по добыче, и вероятность повторения данного сценария очень высока. Любая напряженность со стороны предложения (как проблемы с добычей, так и конфликты с участием нефтедобывающих регионов) моментально повысит как волатильность, так и общий уровень цен.

Запасы нефти и нефтепродуктов продолжают оставаться ниже средних уровней за последние 5 лет, что также добавляет волатильности рынку.

На этом фоне в США постепенно продолжает расти количество буровых установок. По состоянию на 11 февраля 2022 года оно выросло на 22 единицы к предыдущей неделе, составив 635 единиц. Из них количество нефтяных буровых установок увеличилось на 19 единиц до 516 единиц, а количество газовых установок — на 2 единицы до 118 единиц. В январе добыча нефти в США составила 11,64 мбс, по данным EIA.

В течение прошедшей недели (7-11 февраля) нефть марки Брент держалась в диапазоне 90-94 доллара за баррель, разнонаправленно реагируя на выходящие новости и статистику. Информация о рекордной инфляции в США в январе (7,5% г/г) и последовавшие новости об экстренном заседании ФРС 14 февралякорректировали цены ближе к нижней границе диапазона. После появления в ряде СМИ новостей в пятницу вечером о якобы неизбежном вооруженном конфликте между Россией и Украиной нефть устремилась к новым рекордам, в моменте доходя до 95,5 долларов за баррель и завершив день на уровне чуть ниже 95 (94,94) долларов за баррель Брент.

"С понедельника 14 февраля рынки будут отыгрывать новости, события и заявления, которые произойдут во время выходных. Далее возможна коррекции на решение внепланового заседания ФРС США. С большой долей вероятности будет принято решение о сокращении ликвидности на рынке и, возможно, о повышении ставок. Геополитическая напряженность будет оставаться главной темой нефтяного рынка. При деэскалации конфликта цены на нефть марки Брент могут вернуться ближе к нижней границе диапазона 90-95 долларов за баррель, при продолжении как минимум информационной войны мы можем увидеть новые ценовые рекорды", — подытожила Морина.