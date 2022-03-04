МОСКВА, 4 мар — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть торговались неровно в четверг, достигнув почти 14-летних максимумов, но в результате закрывшись снижением. Инвесторы продолжали оценивать последствия российско-украинской войны, а также размышлять о вероятности восстановления ядерной сделки, которая позволит Ирану вновь экспортировать сырую нефть. Нефть растеряла весь свой рост и упала на новостях о переговорах с Ираном

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Апрельские фьючерсы на нефть WTI в четверг подешевели на 2,93 доллара, или на 2,7%, до 107,67 доллара за баррель. В ходе сессии котировки достигали отметки 116,57, что является максимумом с августа 2008 года.

Майские фьючерсы на Brent упали в цене на 2,47 доллара, или на 2,2%, до 110,46 доллара за баррель, после достижения в ходе торгов максимума 119,84 доллара.

Апрельские контракты на природный газ подешевели на 0,8% до 4,722 доллара за млн БТЕ.

Апрельские фьючерсы на бензин упали в цене на 0,7% до 3,2844 доллара за галлон. Апрельские контракты на печное топливо подорожали на 0,3% до 3,5034 доллара за галлон.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Колебания котировок нефти начались в четверг после того, как иранский журналист написал в Твиттере о возможном скором заключении ядерной сделки. США были косвенным участником международных переговоров, нацеленных на восстановление соглашения о ядерном оружии с Ираном, из которого вышли в 2018 году по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа.

“Сделка с Ираном может быть заключена уже в этом месяце, а это значит, что вскоре на рынок могут попасть 80 млн баррелей нефти из его хранилищ", — отметил в аналитической записке старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

“Переговоры с Ираном вступают в заключительную фазу, — написал он. – Это должно ограничить ралли нефтяных цен в краткосрочной перспективе".

В результате исторического ралли фьючерсы на нефть оказались технически перекупленными – индекс относительной силы для WTI близок к 74 (значения выше 80 считаются экстремальными).

Скачок цен на нефть WTI и Brent происходит на фоне нежелания мировых покупателей приобретать российскую нефть, даже с существенным дисконтом.

Ранее на этой неделе альянс ОПЕК+ принял решение придерживаться своего плана и в апреле увеличить добычу нефти на 400 000 баррелей в день, вновь не поддавшись призывам к более агрессивному наращиванию производства.

По словам аналитиков, решение Международного энергетического агентства вывести на рынок 60 млн баррелей из стратегических резервов оказалось недостаточным для удовлетворения текущего спроса на фоне военных действий на Украине.

— Авторы William Watts и Barbara Kollmeyer; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam@1prime.biz

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