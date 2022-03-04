ВАШИНГТОН, 4 мар — ПРАЙМ. США расширяют меры экспортного контроля в отношении 91 организации нефтяного сектора РФ из-за спецоперации России на Украине, сообщило министерство торговли США в пятницу. Нефть с сюрпризом: санкции уже начали помогать России

"Новые меры касаются усиления экспортного контроля нефтяного сектора России и затрагивают 91 предприятие, которое поддерживает военную деятельность России", — говорится в опубликованном минторгом документе. Меры вводятся в связи с российской операцией на Украине, сообщают в ведомстве.

"Эти действия еще больше ограничат доступ к американской продукции, программному обеспечению и технологиям в рамках усилий по снижению возможности получения Россией продукции, необходимой для реализации ее военной агрессии", — говорится в документе, в нем подчеркивается, что "деятельность этих компаний противоречит интересам внешней политики или национальной безопасности США".

В числе попавших под ограничения компаний 81 зарегистрирована в России, остальные — в Белизе, Эстонии, Латвии, Казахстане, Сингапуре, Испании и Великобритании, сообщил американский минторг. В числе попавших под ограничения предприятий холдинг "Российские космические системы", Амурский и другие судостроительные заводы и компании, ряд российских НИИ и другие предприятия.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.