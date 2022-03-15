МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе продолжили снижаться, опустившись ниже средних пятилетних значений на 280 миллионов баррелей, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. ОПЕК пересмотрит прогноз по росту мирового спроса на нефть

"Предварительные данные за январь показывают, что общие коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР уменьшились на 3,1 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Они составили 2,677 миллиарда баррелей, что на 359 миллионов баррелей ниже по сравнению с аналогичном периодом прошлого года, на 280 миллионов баррелей ниже среднего пятилетнего уровня и на 250 миллионов баррелей ниже среднего уровня в 2015-2019 годы", — говорится в докладе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.