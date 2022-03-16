МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 11 марта, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, осталась на уровне в 11,6 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Байден призвал нефтяников не наживаться на американцах

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,6 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные добычи управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в январе составила 11,58 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 11,53 миллиона, а за весь прошлый год — в среднем 11,18 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 8 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 12,03 миллиона баррелей, на следующий год — до 12,99 миллиона баррелей в сутки.

ЗАПАСЫ

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 марта, выросли на 4,3 миллиона баррелей, или на 1,1%, — до 415,9 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения показателя — на 1,4 миллиона баррелей.