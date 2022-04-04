МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии повысила отпускные майские цены на нефть для клиентов из Европы и США. Об этом сообщает арабское издание "Ат-Така". Ирак заработал рекордную сумму на экспорте нефти в марте

В сообщении отмечается, что Saudi Aramco установила официальную цену продажи арабской легкой нефти Arab Light на май для Европы на три доллара выше апрельских показателей, премия к сорту Brent составит 4,6 доллара за баррель. Саудовская Аравия также повысила отпускную цену на поставки нефти в США в мае примерно на 2,20 доллара, премия к сортам нефти в базе международного ценового агентства Argus составит 5,56 доллара за баррель.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что Saudi Aramco повысила на май цены на все марки нефти, которые будут поставляться в Азию, в том числе отпускная стоимость марки Arab Light для потребителей в Азии увеличится на 4,4 доллара с текущего уровня и будет на 9,35 доллара за баррель превышать корзину сортов Oman/Dubai. Прогноз аналитиков подразумевал повышение на 5 долларов с апрельского уровня.

Стоимость нефти удерживается выше 100 долларов за баррель. В Европе при этом на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний. США уже запретили импорт в страну российских энергоносителей, включая нефть, а к концу года от нефти из РФ планирует отказаться Великобритания. Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.