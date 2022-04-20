МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 апреля, выросли на 2,5 миллиона баррелей, до 424,3 миллиона баррелей, ожидают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Цены на нефть ускорили падение до 5%

Соответствующие данные будут опубликованы в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 20 апреля, в 17.30 мск.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о дефиците торгового баланса в еврозоне в феврале, который, согласно прогнозам, вырос до 29 миллиардов евро с 27,2 миллиарда.

В то же время Евростат обнародует статистику промпроизводства в странах еврозоны. Согласно прогнозам аналитиков, объем совокупного промышленного производства в странах этого валютного блока в феврале вырос на 1,5% в годовом выражении после снижения на 1,3% в январе. В месячном выражении ожидается рост на 0,7%.

В 17.00 мск Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в марте. Аналитики прогнозируют, что показатель снизился на 3,7% по сравнению с февралем и составил 5,8 миллиона сделок.

В 21.00 мск выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.