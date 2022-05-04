МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 апреля, выросли на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,3% — до 415,7 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Курс доллара незначительно падает к евро и иене

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения на 0,8 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 29 апреля, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на уровне 11,9 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,875 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в феврале составила 11,53 миллиона баррелей в сутки, в марте — 11,67 миллиона, а за весь прошлый год — в среднем 11,19 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 12 апреля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 12,01 миллиона баррелей, а на следующий год — до 12,95 миллиона баррелей в сутки.