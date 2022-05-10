ДОХА, 10 мая — ПРАЙМ. Глава минэнерго ОАЭ Сухель аль-Мазруи считает рискованным намерение стран Запада ввести эмбарго на российскую нефть. В Париже считают эмбарго на российскую нефть "вопросом нескольких дней"

"Идея бойкотировать определенную нефть будет сопряжена с риском независимо от мотивов, стоящих за этим", — заявил министр в ходе энергетической конференции в Абу-Даби.

По его словам, бойкот российской нефти вызовет высокую волатильность на рынке, поскольку дилерам потребуется время для перехода с одного рынка на другой. Сухель аль-Мазруи отметил, что в настоящее время нефтяной рынок является сбалансированным, и призвал "избегать любого хаоса", подобного тому, который наблюдается на рынке газа.

Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке с 1 апреля.

Польша и Болгария отказались оплачивать поставки по новой схеме, из-за чего "Газпром" в конце апреля приостановил прокачку "голубого топлива" в эти две страны.