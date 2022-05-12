МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире сократились в марте по сравнению с февралем на 45 миллионов баррелей, а в странах ОЭСР выросли на 3 миллиона баррелей, но по-прежнему были ниже средних пятилетних значений, говорится в майском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА ожидает рекордного снижения добычи нефти в России

"Мировые запасы нефти в марте снизились еще на 45 миллионов баррелей и в настоящее время в общей сложности на 1,2 миллиарда баррелей ниже, чем в июне 2020 года", — говорится в докладе.

"В ОЭСР высвобождение в марте 24,7 миллиона баррелей из государственных запасов остановило стремительное снижение коммерческих запасов. Коммерческие запасы нефти в ОЭСР выросли на 3 миллиона баррелей, до 2 626 миллиона баррелей, но остались на 299 миллионов баррелей ниже среднего показателя за пять лет", — также указано в докладе.

МЭА отмечает, что, по предварительным данным, запасы в ОЭСР за апрель увеличились еще на 5,3 миллиона баррелей. МЭА оценило выполнение сделки ОПЕК+ в апреле

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.