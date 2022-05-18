МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 13 мая, выросла к уровню предшествовавшей недели на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,9 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. США попросили заклятого врага сыграть партию против России

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,875 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные добычи управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в марте составила 11,59 миллиона баррелей в сутки, в апреле — 11,63 миллиона, а за весь прошлый год — в среднем 11,19 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 10 мая понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,91 миллиона баррелей, а на следующий год — до 12,85 миллиона баррелей в сутки.

ЗАПАСЫ

Коммерческие запасы "черного золота" в США (исключая стратегический резерв) за этот же период снизились на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 420,8 миллиона баррелей, добавляется в сообщении. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, наоборот, ожидали роста на 1,4 миллиона баррелей. Эксперты назвали "санкционным пшиком" пошлину на российскую нефть

В то же время стратегический резерв нефти в стране сократился на 5 миллионов баррелей, или на 0,9%, — до 538 миллионов баррелей, добавляет министерство. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период уменьшились до 25,8 миллиона с 28,2 миллиона баррелей.

При этом запасы бензина в США за неделю снизились на 4,8 миллиона баррелей (на 2,1%), до 220,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения на 1,3 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов выросли на 1,2 миллиона баррелей (на 1,2%) и составили 105,3 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 0,8 миллиона баррелей.