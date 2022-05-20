МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Лукойл" увеличивает поставки нефти на свой нефтеперерабатывающий завод в Италии — ISAB — из-за блокировки кредитных линий НПЗ итальянскими банками, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники и аналитиков.

Хотя сам "Лукойл" не находится под санкциями, кредиторы прекратили предоставление его НПЗ финансирования после того, как ЕС ввел санкции на страновом уровне, что вынудило нефтеперерабатывающий завод полагаться исключительно на поставки материнской компании, по словам осведомлённых правительственных чиновников, банкиров и профсоюзных лидеров.

"Парадоксально, ЕС хотел наказать российский импорт энергоносителей, но здесь он фактически был стимулирован санкциями", — приводит газета слова генерального секретаря регионального отделения профсоюза Алессандро Триполи.

Так, по его словам, до санкций только 30% нефти ISAB поставлялось из России, теперь же это все 100%, потому что итальянские банки заблокировали кредитные линии НПЗ, и "Лукойл" стал его единственным поставщиком. ISAB и "Лукойл" отказались давать комментарии Financial Times. ФАС одобрила покупку "Лукойлом" российской "дочки" Shell

При этом подобный переток нефти естественным образом отображается в таможенной статистике. "В этом месяце Россия экспортировала в Италию около 450 тысяч баррелей нефти в день, что более чем в четыре раза больше, чем в феврале, и больше объема в 2013 году", — приводит газета исследования компании Kpler, которая занимается данными о сырьевых товарах.

И, по данным газеты, Италия может обогнать Нидерланды и стать крупнейшим в Евросоюзе центром импорта морской нефти из России. Но такая статистика объясняется именно тем, что две трети этого импорта направляются в Аугусту, порт на Сицилии рядом с НПЗ ISAB.

Западные страны ввели множественные санкции в ответ на военную операцию РФ на Украине. Страны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.