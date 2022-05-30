МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. В России следует снизить добычу нефти на 20-30% — до 7-8 миллионов баррелей в сутки, предложил в своей статье для РБК совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун. Эксперт рассказал, как ЕС может "сбежать" от эмбарго на российскую нефть

В статье топ-менеджер задается вопросом: "Зачем России обеспечивать добычу 10 млн барр. нефти в день? Если мы сможем эффективно потребить и экспортировать 7-8 млн без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта".

Он убежден, что выгоднее продавать не десять баррелей сырца по $50, а семь по $80.

"Нужно ли стараться сохранить объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30-, а порой и на 40-процентные дисконты?" — написал Федун.

По его мнению, под разговоры об эмбарго на российскую нефть покупатели постараются "институционализировать" эти скидки, используя инструменты тарифного регулирования.