МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 мая, уменьшились на 0,07 миллиона баррелей, до 419,7 миллиона баррелей, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Соответствующие данные выйдут в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в четверг, 2 июня, в 18.00 мск.
В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за май. Ожидается, что показатель вырос на 300 тысяч после роста на 247 тысяч в апреле.
В 15.30 мск минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 28 мая. Аналитики предполагают, что показатель сохранился на уровне предыдущей недели в 210 тысяч заявок.
https://1prime.ru/oil/20220602/837059061.html
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