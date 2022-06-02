МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 мая, уменьшились на 0,07 миллиона баррелей, до 419,7 миллиона баррелей, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Байден рассказал об идее покупать российскую нефть ниже рыночной цены

Соответствующие данные выйдут в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в четверг, 2 июня, в 18.00 мск.

В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за май. Ожидается, что показатель вырос на 300 тысяч после роста на 247 тысяч в апреле.

В 15.30 мск минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 28 мая. Аналитики предполагают, что показатель сохранился на уровне предыдущей недели в 210 тысяч заявок.