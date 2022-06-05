МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Франция ведет переговоры с ОАЭ по замещению поставок российской нефти. Об этом сообщил в воскресенье министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.
"Мы ищем замену поставкам российского газа. Например, решением могут стать ОАЭ. Кроме того, Объединённые Арабские Эмираты могут заменить поставки российской нефти. Мы уже ведём с ними переговоры об этом. Мы должны найти альтернативу российской нефти", — сказал Ле Мэр в эфире радиостанции "Europe 1".
Ранее ЕС опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.
https://1prime.ru/oil/20220605/837085556.html
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