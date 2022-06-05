МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Франция ведет переговоры с ОАЭ по замещению поставок российской нефти. Об этом сообщил в воскресенье министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. NYT предрекла провал расчетов Запада ослабить Россию нефтяным эмбарго

"Мы ищем замену поставкам российского газа. Например, решением могут стать ОАЭ. Кроме того, Объединённые Арабские Эмираты могут заменить поставки российской нефти. Мы уже ведём с ними переговоры об этом. Мы должны найти альтернативу российской нефти", — сказал Ле Мэр в эфире радиостанции "Europe 1".

Ранее ЕС опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.