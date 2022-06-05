МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Западные источники говорят о том, что Иран помогает России обходить санкции, используя свою "призрачную армаду" для транспортировки российской нефти. Об этом сообщает Daily Mail. Эксперт рассказал правду о разрушении сделки ОПЕК+

Иранскую "призрачную армаду" судов обвиняют в том, что она помогает российским нефтяным компаниям обходить введенные "коллективным Западом" санкции

По словам исследователей из международной некоммерческой организации United Against Nuclear Iran (UANI), российские компании перевозят нефть на "флоте судов черного рынка Тегерана", чтобы обойти запреты США, Великобритании и ЕС на экспорт нефти из России. Сейчас они призывают западных союзников сформировать команду "охотников за привидениями", чтобы расправиться с кораблями, которые якобы помогают России действовать в обход западных санкций.

В прошлом году The Mail on Sunday сообщила, как Иран использовал флот из 123 судов, используя такие методы, как "спуфинг" и "смена флага", чтобы избежать международных торговых санкций против этой ближневосточной страны.

Суда "подделывают" свое реальное местоположение на транспондерах GPS, поэтому кажется, что они стоят на якоре в море, в то время когда они загружаются и разгружаются в портах. Они наряду с поддельными документами якобы также используют флаги разных стран, чтобы сбить с толку власти.

Представители UANI утверждают, что эта организация идентифицировала как минимум пять иранских "армад-призраков", перевозящих нефть из России в Китай и Индию.

Сэр Айвор Робертс, советник UANI и бывший глава отдела по борьбе с терроризмом в Министерстве иностранных дел, утверждает, что Россия "наняла "армаду-призрак" аятоллы для транспортировки нефти по всему миру. Это становится все более необходимым для поддерживаемых Кремлем нефтяных компаний, которым нужно, чтобы деньги текли в Россию". По его словам, выступающий против России западный альянс "должен взять под контроль эту торговлю", чтобы посадить российскую сторону за стол переговоров.

Напомним, что еще в конце марта Иран опроверг сообщение о предполагаемом секретном предложении помочь России обойти западные санкции в обмен на поддержку в заключении ядерной сделки с Западом (имеется в виду Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД). В США открыли неприятную правду для Украины

В материале Daily Telegraph сообщалось, что, по мнению сотрудников спецслужб, Иран предложил использовать свою структуру уклонения от санкций, чтобы помочь России продавать свою нефть на международных рынках после подписания ядерной сделки и снятия санкций с Тегерана. "Россия активно ищет способы уклониться от санкций, и Иран предложил помощь, — сказал высокопоставленный представитель западной спецслужбы. — Взамен Иран хочет, чтобы Россия удостоверилась, что новая ядерная сделка согласована, чтобы санкции против Тегерана были сняты".

Информированный источник в министерстве иностранных дел Исламской Республики заявил тогда: "Утверждение Daily Telegraph о том, что Иран и Россия достигли секретного соглашения по СВПД и [западным] санкциям [в отношении России ] является просто примером фабрикации новостей".

Источник, которого процитировали проправительственные иранские СМИ, добавил, что такие сообщения делаются западными кругами в рамках их психологической войны.