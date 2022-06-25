МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Ситуация на мировом рынке нефти явно развивается не так, как этого ожидали авторы "санкционных пакетов", нацеленных против России. Несмотря на существенные скидки, российское "черное золото" по-прежнему пользуется большим спросом и реализуется по вполне привлекательным ценам. А в некоторых странах интерес к нефти и нефтепродуктам из России только растет. США в растерянности. Санкции против нефти из России дали неожиданный эффект

НОВЫЕ РЫНКИ

За последние месяцы, в течение которых усиливалось давление "коллективного запада", нацеленное на сокращение поставок нефти из России в Европу, предложение российского "черного золота" заметно выросло в странах Азии. В регионе, куда ввозятся существенные объемы нефти и нефтепродуктов с Ближнего Востока и из США, явно намечается тенденция к усилению конкуренции со стороны поставщиков российских объемов, признает Reuters.

Более того, растет экспорт бензина и нафты в Африку и на Ближний Восток, поскольку эти объемы все сложнее реализовать в европейских странах, с марта постепенно сокращающих импорт из России.

Трейдеры отмечают увеличение поставок бензина и нафты на Ближний Восток из портов Балтийского моря, тогда как ранее российские объемы отгружались в данный регион исключительно из черноморских портов. Соответствующие поставки в целом в Оман и ОАЭ с начала текущего года составили почти 550 тыс. тонн, хотя показатель за весь 2021 году равнялся нулю. Жесть без нефти. Европейцам пообещали безумное лето из-за санкций

В Африку за последние месяцы, как утверждает Reuters, было доставлено около 200 тыс. тонн бензина и нафты (включая объемы из портовых терминалов в Латвии и Эстонии) российского происхождения. Поставки дизельного топлива из России в африканские страны с начала года достигли 1 млн тонн (в январе — июне 2021 года — 0,8 млн тонн).

ЦЕНА ВОПРОСА

При этом российская нефть по-прежнему поступает и в Европу. Так, смесь Urals реализуется в регионе со скидкой к североморскому датированному сорту (учитывает стоимость Brent) в диапазоне около 32-37 долларов/барр. При текущей конъюнктуре рынка это соответствует ценам на момент погрузки в российском порту не ниже 83 долларов/барр., на момент доставки в европейский — не ниже 85 долларов/барр.

Дисконт для других нефтяных смесей из России существенно меньше и меняется в широком диапазоне, верхняя граница которого не превышает 27 долларов/барр.

Надо признать: актуальные на текущий момент скидки на российскую нефть к действующим эталонам существенно превышает показатели, отмечавшиеся до начала санкционной войны, развязанной против России "коллективным западом" во главе с США. Однако и при таких дисконтах, учитывая сложившуюся ситуацию с ценами, наполнению бюджета Российской Федерации с ощутимым профицитом за счет продаж "черного золота" при прочих равных условиях едва ли что-то угрожает. Целью беспрецедентных по своим масштабам санкций против Москвы точно было не такое развитие событий. А чем ответят русские? США придумали хитрый план по ослаблению Китая

Но может ли ситуация поменяться в обозримом будущем (например — вследствие снижения цен на мировом рынке и одновременного сокращения добычи в России), сведя на нет результаты изменения нефтяных потоков?

ЧТО ДАЛЬШЕ

В последнее время ведущие инвестиционные банки повысили свои прогнозы стоимости нефти в мире, ориентируясь, в первую очередь, именно на ожидаемое сокращение добычи в России. Так, специалисты Goldman Sachs не ожидают настолько существенного увеличения добычи в других странах, чтобы сократившееся предложение российских объемов оказалось незамеченным рынком. Более того, в инвестиционном банке полагают, что спрос в Китае в текущем году будет восстанавливаться темпами, достаточными, чтобы в совокупности с остальными факторами это привело к удорожанию нефти. Руководствуясь данным выводом, Goldman Sachs, как отмечает Reuters, повысил свой предыдущий прогноз цены на Brent в ближайшие 12 месяцев на 10 долларов/барр., до 135 долларов/барр. По самому уязвимому месту. Что ждет Европу после "путинских ударов"

В свою очередь, другой крупный инвестиционный банк, Morgan Stanley, также повысил свои оценки стоимости Brent и WTI, хотя и менее существенно, на 5 долларов/барр.

В любом случае, следует понимать, что цены на российскую нефть по-прежнему реагируют на изменения стоимости эталонных сортов и в случае их удорожания также будут повышаться. Конечно, нельзя исключать вероятность дальнейшего увеличения дисконта к ценам на российские сорта: за счет увеличения поставок из Ирана (в условиях зашедших в тупик переговоров по "ядерной сделке"), поступления на рынок Европы иракских сортов (Багдад анонсировал новые контракты, но они пока не подписаны), поставок в Европу из Венесуэлы (в счет внешних заимствований Каракаса), а также под влиянием других факторов. Однако обретет ли эта угроза реальные очертания, судить слишком рано.