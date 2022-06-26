МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent корректируется с середины июня и уже снизилась со 124 долларов до 113 долларов за баррель. При этом долгосрочный растущий тренд все так же остается в силе и есть все предпосылки, чтобы цены на нефть перешли к росту и в ближайшее время вновь достигли 124 долларов. Об этом заявил "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Эксперт рассказал, как поведет себя рубль на следующей неделе

По мнению эксперта, нехватка газа в ЕС толкает цены на все энергетические ресурсы вверх, в то время как Китай постепенно выходит из очередного локдауна и также наращивает спрос. В результате, можно ждать дальнейшего увеличения роста спроса на нефть и нефтепродукты, при дефиците предложения. А это, соответственно, вызовет рост цен.

По мнению Тузова, в этой ситуации естественным ограничением может выступить рост инфляции в Соединенных Штатах и Евросоюзе, поскольку спрос со стороны этих регионов может начать свое падение.