МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent корректируется с середины июня и уже снизилась со 124 долларов до 113 долларов за баррель. При этом долгосрочный растущий тренд все так же остается в силе и есть все предпосылки, чтобы цены на нефть перешли к росту и в ближайшее время вновь достигли 124 долларов. Об этом заявил "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
По мнению эксперта, нехватка газа в ЕС толкает цены на все энергетические ресурсы вверх, в то время как Китай постепенно выходит из очередного локдауна и также наращивает спрос. В результате, можно ждать дальнейшего увеличения роста спроса на нефть и нефтепродукты, при дефиците предложения. А это, соответственно, вызовет рост цен.
По мнению Тузова, в этой ситуации естественным ограничением может выступить рост инфляции в Соединенных Штатах и Евросоюзе, поскольку спрос со стороны этих регионов может начать свое падение.
https://1prime.ru/oil/20220626/837295584.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.