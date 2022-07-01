МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон пытался "образумить" главу США Джо Байдена, который планирует ограничить импорт российской нефти, рассказал в статье для New York Post обозреватель Стивен Хейворд.
Он охарактеризовал прошедший саммит G7 как худший со времен пребывания в Белом доме Джимми Картера и отметил, что присутствие "спятившего" президента США роднит завершившийся саммит со встречей, состоявшейся в Японии в 1979 году.
Хейворд напомнил, что Байден, выступая за ограничение цен на российскую нефть, призывает ближневосточные монархии нарастить поставки "черного золота" в страны Запада.
По мнению обозревателя, нынешний глава Белого дома нацелился на повторение всех политических ошибок Джимми Картера.
"Накануне визита Байдена в Саудовскую Аравию в надежде добиться увеличения добычи нефти Макрон сообщил ему, что саудиты и другие крупные производители Персидского залива уже близки к максимальным мощностям и не смогут подсобить Байдену, даже если бы и хотели", — отметил Хейворд и предположил, что президент США не замечает желание европейцев добиться ослабления антироссийских санкций, чреватые для их экономик.
https://1prime.ru/oil/20220701/837353073.html
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