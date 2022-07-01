МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Нефтяная компания ExxonMobil в ближайшие дни приостановит работу нефтеперерабатывающего завода своей дочерней компании Esso в Фос-Cюр-Мер в связи с забастовкой. Об этом сообщает агентство S&P Global со ссылкой на заявление компании. TotalEnergies объявила о скидке на топливо во Франции

"ExxonMobil заявила, что начала "подготовку к постепенному закрытию" своего нефтеперерабатывающего завода в Фос-Сюр-Мер "в ближайшие дни" из-за забастовки, начавшейся 28 июня", — говорится в материалах нефтяной компании.

По данным компании, на заводе Exxon в Фос-Сюр-Мер мощность переработки приблизительно 7 миллионов тонн в год, что составляет около 10% от объемов производства во Франции. Это может оказать серьезное негативное влияние на клиентов, подрядчиков, поставщиков и сотрудников, отметила компания.