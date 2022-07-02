МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Новые предложения администрации президента США Джо Байдена о местах для нефтедобычи расходятся с его предвыборными обещаниями по климату и сокращению бурения, пишет Washington Post. New York Post: Макрон попытался "образумить спятившего" Байдена

"Этот план отодвинет страну от обещания сократить национальные выбросы на половину к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года", — говорится в сообщении.

Издание разбирает опубликованный отвечающим за земли и природные ресурсы министерством внутренних дел план об общественном обсуждении аренды мест бурения. Речь идет о предложении не более десяти мест в Мексиканском заливе и одном в заливе Кука, как указывает министерство, в последующем план может быть уточнен, а окончательная программа может включать меньше потенциальных предложений о лизинге. "Объявление не соответствует предвыборному обещанию Байдена навсегда закончить добычу ископаемого топлива на федеральных землях", — пишет со своей стороны газета.

Как говорится в сообщении, Байден в ходе предвыборной компании обещал прекратить новое бурение на федеральных землях и морских территориях.

Обнародованный план раскритиковали в комитете палаты представителей по природным ресурсам, его глава Рауль Грихальва опубликовал заявление о том, что новые предложения проигрышны для американцев, не помогут снизить цену на бензин, а цели по снижению выбросов сделают недостижимыми, указывает издание.

Представители индустрии назвали опубликованный план "ударом под дых" потребителям и бизнесменам, заявив, что он посылает смешанные сигналы и слишком ограничивающий на фоне высоких цен на бензин и инфляции, говорится в сообщении.