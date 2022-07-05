МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. По сообщению Эмиратского агентства WAM, дубайская компания по разведке и добыче нефти Dragon Oil подписала оглашение о продлении партнерства в сфере добычи с государственной Туркменской нефтяной компанией еще на десять лет на сумму миллиард долларов. Акции нефтяных компаний способствовали росту FTSE 100

"Сумма нового контракта, рассчитанного еще на десять лет с момента окончания в мае 2025 года, составляет один миллиард долларов, из которых 500 миллионов будут погашены наличными, а остальные 500 миллионов долларов будут выплачены в течение 13 лет, в том числе в виде вложений в проекты развития Туркмении, в сферы образования и здравоохранения", — говорится в сообщении агентства.

В Dragon Oil отметили, что инвестиции компании на период действия нового контракта могут составить еще 7-8 миллиардов долларов на поддержку программ расширения и развития месторождений. Уровень добычи нефти при этом должен дойти до 70 тысяч баррелей в сутки, а ожидаемая совокупная добыча — 350 миллионов баррелей.