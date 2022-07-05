МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник утром торгуются разнонаправленно за счет факторов как со стороны спроса, так и предложения, свидетельствуют данные торгов. СМИ: дубайская нефтяная госкомпания продлила контракт с Туркменией

По состоянию на 8.50 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,25%, до 113,22 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI растет на 1,45%, до 110 долларов.

На нефтяном рынке во вторник утром наблюдается неоднозначная динамика цен. С одной стороны, инвесторы продолжают оценивать факторы, ведущие к снижению предложения сырья на рынке. По данным СМИ, Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG) сообщила, что в ходе забастовки профсоюза управленческого персонала Lederne будут закрыты три месторождения во вторник. Помимо этого, закрыться могут еще три месторождения в среду, если требования бастующих не будут удовлетворены.

Также опасения о дефиците нефти подкрепляют новости из Ливии, где Национальная нефтяная корпорация страны (National Oil Corporation, NOC) объявила форс-мажор в экспортных нефтеналивных портах Эс-Сидр и Рас-Лануф и на месторождении Эль-Филь в связи с политическим кризисом.

С другой стороны, рынки оценивают перспективы снижения спроса на нефть. Так, инвесторы следят за ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Китае, усиливающей вероятность ввода очередных ограничений на передвижение. Кроме того, на спрос влияют дальнейшие действия центробанков, так как ужесточение монетарной политики может привести к рецессии и, как следствие, к снижению потребления энергоресурсов.