МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила августовские отпускные цены на нефть для Азии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Медведев пригрозил лишить Японию нефти, газа и "Сахалина – 2"

"Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, повысила августовские цены на нефть для азиатских покупателей до уровней, близких к рекордным, на фоне низкого предложения и сильного спроса", — пишет агентство.

По данным агентства, официальная отпускная цена на Arab Light на август для Азии была повышена на 2,8 доллара с июльского уровня, что будет на 9,3 доллара за баррель превышать цену корзины сортов Oman/Dubai. Показатель оказался близок к рекордной премии в 9,35 доллара за баррель в мае, уточняет агентство.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.