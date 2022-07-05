СМИ: Saudi Aramco повысила цены на нефть на август для Азии
Reuters: Saudi Aramco повысила августовские отпускные цены на нефть для Азии
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила августовские отпускные цены на нефть для Азии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, повысила августовские цены на нефть для азиатских покупателей до уровней, близких к рекордным, на фоне низкого предложения и сильного спроса", — пишет агентство.
По данным агентства, официальная отпускная цена на Arab Light на август для Азии была повышена на 2,8 доллара с июльского уровня, что будет на 9,3 доллара за баррель превышать цену корзины сортов Oman/Dubai. Показатель оказался близок к рекордной премии в 9,35 доллара за баррель в мае, уточняет агентство.
Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.
https://1prime.ru/oil/20220705/837384626.html
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