МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Чешское издание iDNES пришло к выводу, что антироссийские санкции на покупку нефти и газа у Москвы не работают. И даже перспективы такой не наблюдается.

Вводирые экономические ограничения только привели к новому рекордному для летнего периода роста цен на энергоносители в Европе. При этом Россия в такой ситуации получила рост доходов бюджета. Эвтор считае, что это не единственная болезненная потеря ЕС от санкций.

Цены, которые на европейских АЗС сейчас видят покупатели, пугают не только перевозчиков и водителей, но и владельцев тракторов и другой сельскохозяйственной техники, и даже мотоциклистов.

У людей возникает один вопрос: "Сколько еще будут такие цены? И как это связано с санкциями против России?"

Хотя цены на нефть и продукты нефтепереработки рекордно растут по всему миру, в странах Евросоюза они растут быстрее.

Автор статьи предлагает рассмотреть факты, необходимые при формировании ожиданий европейских покупателей. Началось все не с санкций: спрос на нефть по всему миру уже во второй половине 2021 года превысил ожидания. Это и положило начало росту цен на "черное золото" и как следствие на другие энергоресурсы.

За четвертый квартал 2021 года НПЗ отреагировали на растущие цены газа, необходимый предприятиям для перегонки нефти.

Из-за выросшего на восстановлении мировой экономики и производства после пандемии спроса на нефть ОЭСР выставила на продажу часть своих привычных запасов этого энергоресурса, что привело к сокращению запасов ниже средних показателей за последние пять лет.

При этом страны картеля ОПЕК не выполнили обязательства по наращиванию поставок покупателям.

Что касается России, то у нее доля в мировой добыче нефти и поставках нефтепродуктов оценивается примерно в 14%. На рынке Евросоюза доля поставщиков из России в 2021 году составила 30%, в дизельном топливе — почти 40%.

Хотя под действием санкций поставки страны в ЕС сократились, Россия почти полностью возместила эти потери, перенаправив потоки на азиатские рынки, а также за счет возросших цен.

По данным издания, Индия, Китай, Турция вкупе со странами ЕС в лице Италии и Греции нарастили закупки нефти российского происхождения.

В текущем 2022 году Россия нарастила экспорт танкерной нефти по отношению к аналогичному периоду 2021 года на 100%. Это означает, что доходы российского бюджета только выросли.