Генсек ОПЕК назвал нефтяной сектор заложником недоинвестирования
Генсек ОПЕК Баркиндо считает, что нефтяной сектор стал заложником недоинвестирования
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Нефтегазовая отрасль столкнулась с проблемами на многих фронтах. Она стала заложницей многолетней нехватки мировых инвестиций, приведшей к ограниченному предложению на рынке. Об этом во вторник сообщил генсек организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо.
"Это ставит под угрозу инвестиционный потенциал в настоящее время и в долгосрочной перспективе. Вся нефтегазовая отрасль находится под угрозой", — обратился к делегатам Баркиндо, выступая на энергетической конференции в столице Нигерии.
В результате российской спецоперации на Украине многие страны оказались уязвимом положении в условиях растущих цен на энергоносители.
https://1prime.ru/oil/20220705/837387789.html
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