МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Нефтегазовая отрасль столкнулась с проблемами на многих фронтах. Она стала заложницей многолетней нехватки мировых инвестиций, приведшей к ограниченному предложению на рынке. Об этом во вторник сообщил генсек организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо. Джонсон призвал ОПЕК+ увеличить добычу нефти для борьбы с ростом цен

"Это ставит под угрозу инвестиционный потенциал в настоящее время и в долгосрочной перспективе. Вся нефтегазовая отрасль находится под угрозой", — обратился к делегатам Баркиндо, выступая на энергетической конференции в столице Нигерии.

В результате российской спецоперации на Украине многие страны оказались уязвимом положении в условиях растущих цен на энергоносители.