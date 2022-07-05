Цены на нефть падают на 10%, Brent опустился ниже 102 долларов за баррель впервые с 11 мая
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть обваливаются более чем на 10%, а стоимость марки Brent впервые с 11 мая опустилась ниже 102 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.56 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 10,09%, до 102,04 доллара за баррель, минутами ранее опускалась ниже 102 долларов за баррель впервые с 11 мая. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 9,31%, до 98,31 доллара.
https://1prime.ru/oil/20220705/837391835.html
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