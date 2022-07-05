МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть обваливаются более чем на 10%, а стоимость марки Brent впервые с 11 мая опустилась ниже 102 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Медь снижается на опасениях относительно рецессии

По состоянию на 19.56 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 10,09%, до 102,04 доллара за баррель, минутами ранее опускалась ниже 102 долларов за баррель впервые с 11 мая. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 9,31%, до 98,31 доллара.