МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. На предстоящей неделе мы ожидаем сохранения нефтяных котировок в диапазоне $97-110. Такой прогноз дал "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Аналитик дала прогноз по курсу рубля на следующую неделю

Он рассказал, что в целом настроения на сырьевых рынках остаются неустойчивыми на фоне противоречивых сигналов и новостей.

"На одной чаше весов — риски рецессии в США и Европе, тревожные макроданные и ожидания ужесточения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ. В этой связи снижение риск-аппетита, укрепление доллара на валютном рынке до уровней 20-летних максимумов выступают факторами давления на все commodities", — объяснил эксперт.

С другой стороны, по мнению Бахтина, сейчас возникают новые риски для предложения сырья. Это, в частности, новости о возможной приостановке Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), что может усугубить проблемы с доступностью нефти в мире, особенно в европейском регионе, а также сообщения об ужесточении США антииранских санкций, связанных с экспортом нефтепродуктов в КНР.

Эксперт отметил, что в фокусе рынка на предстоящей неделе будет торговая статистика из Китая, данные по инфляции в США и странах ЕС за июнь, а также отчеты по рынку нефти от ОПЕК и Минэнерго США.