МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден обосновал необходимость предстоящего визита в Саудовскую Аравию тем, что прямое взаимодействие с королевством необходимо для противостояния России, победы в конкурентной борьбе с Китаем и стабилизации ближневосточного региона. Байден пообещал, что США справятся с высокими ценами на бензин

В преддверии критикуемой многими поездки он написал статью для газеты Washington Post, в которой, в частности, сообщил, что саудовские власти работают с американской администрацией над расширением поставок нефти на мировой рынок и снижения цен на нее.

"Моя работа как президента заключается в том, чтобы сохранять нашу страну сильной и безопасной. Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем, работать над большей стабильностью в важном регионе мира", — сказал Байден.

"Для этого нам необходимо напрямую взаимодействовать со странами, которые могут влиять на результаты такой работы. Саудовская Аравия — одна из них", — добавил он.

Президент США назвал целью запланированной на пятницу встречи с саудовскими лидерами укрепление и развитие "стратегического партнерства, основанного на общих интересах и ответственности с сохранением приверженности фундаментальным американским ценностям".

В числе лидеров, с которыми увидится Байден, будет наследный принц Мухаммед бен Сальман, которого в США подозревают в причастности к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

"В отношении Саудовской Аравии мы отменили унаследованную политику открытого чека. Я обнародовал доклад разведки об убийстве Джамаля Хашукджи, ввел новые санкции… 76 раз применил запрет на выдачу виз в рамках нового правила отказывать во въезде в США всякому, кто уличен в преследовании диссидентов за рубежом", — заявил Байден.

Власти США ввели санкции против окружения наследного принца после убийства Хашукджи, которого расчленили в 2018 году в саудовском консульстве в Стамбуле. По оценкам американских спецслужб, наследный принц знал об убийстве, и приказ исполнителям мог исходить от него. Саудовская Аравия это отрицает.

Байден утверждает, что с самого начала его целью было "переориентировать, а не разорвать" отношения со страной, которая 80 лет выступает стратегическим партнером США. Он отметил перемены к лучшему, включая вклад Саудовской Аравии в восстановление единства шестерки аравийский монархий, поддержку перемирия в Йемене и работу "с моими экспертами над содействием стабилизации нефтяных рынков вместе с другими производителями ОПЕК".

Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства. Он похвастался, что станет первым американским лидером, который напрямую полетит из Израиля в саудовский город Джидду, где пройдет заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Его предшественник Дональд Трамп гордился тем, что первым из президентов США перелетел из Саудовской Аравии в Израиль.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.