МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Стоимость нефти в понедельник утром снижается, инвесторы по-прежнему опасаются за перспективы вокруг мировой экономики, что может отразиться на нефтяном спросе, при этом базовые факторы остаются поддерживающими, свидетельствуют данные торгов. Эксперт дал прогноз по ценам на нефть на следующую неделю

По состоянию на 7.36 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,47%, до 106,52 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,79%, до 103,96 доллара.

Инвесторы начали неделю в осторожном тоне, так как опасения по поводу возможной рецессии сохраняются. Мировые центробанки склонны к повышению ставок для сдерживания рекордной инфляции, что может повлиять на мировую экономику и, следовательно, нефтяной спрос.

Вместе с этим базовые факторы продолжают удерживать нефтяные цены выше 100 долларов за баррель. Рынок остается дефицитным на фоне, в том числе, нефтяного эмбарго по отношению к российской нефти и ситуации вокруг свободных производственных мощностей у стран ОПЕК+ для наращивания добычи в соответствии с планом сделки.

"Хотя возможное влияние рецессии на спрос продолжает сдерживать настроения, преобладающее мнение, по крайней мере на данный момент, состоит в том, что долгосрочные структурные перебои, с которым сталкивается нефтяной рынок, поддержат цены", — приводит агентство Блумберг мнение управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).