МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. С таким воодушевлением обсуждаемое Западом ограничение цен на российскую нефть, может ударить по глобальной цепочке поставок энергоносителей и приведет к "американским горкам" на рынке ценообразования. Все это подтолкнет мировую экономику к еще большей инфляции и замедлит ее восстановление. Об этом пишет в своем материале для издания "Хуаньцю шибао" декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян. Эксперт оценил шансы на возвращение к доллару по 50 рублей

Эксперт подчеркнул, что Запад нацелен на то, чтобы нанести удар по энергетическим доходам России, при этом стараясь, чтобы он сам смог выйти сухим из воды. Боцян подчеркнул, что результат от ценовых ограничений скорее всего, будет далеко не таким позитивным, как ожидают США.

"Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что Москва может попросту сократить добычу нефти", — предупреждает китайский эксперт. Согласно информации JPMorgan Chase & Co, для России не составит труда сократить добычу нефти на пять миллионов баррелей в сутки, и это не принесет серьезного ущерба для ее экономики.

"Получается, что тогда не только Америке и странам Евросоюза придется иметь дело с возможными последствиями роста цен на нефть. Плюс, эскалация энергетической войны между Россией и Западом спровоцирует резкие изменения в структуре глобального энергоснабжения. Все вышеупомянутое, несомненно, приведет мировую экономику на грань инфляционного кризиса," — пишет Боцян.

Что же касается европейских стран, то, как замечает эксперт, в краткосрочной перспективе им будет весьма сложно отыскать достойные альтернативы российской нефти. "Москва, в свою очередь, уже занялась активным поиском новых покупателей, и у нее есть все шансы открыть новые рынки сбыта "черного золота" в условиях кризиса. Евросоюзу следовало бы хорошенько подумать прежде, чем решаться на полный отказ от поставок энергоносителей из России", подытожил Боцян.