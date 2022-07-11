МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Решение российского суда о том, что работа Каспийского трубопроводного консорциума будет приостановлена, без всякого сомнения будет иметь серьезные последствия для мировых рынков нефти. Рано или поздно станет очевидно, что заменить российскую нефть крайне сложно, и ее покупатели будут вынуждены снова начать ее закупать. Вопрос в том, какие тогда будут цены на нее. Об этом пишет иранская газета Farda. Эксперт дал прогноз по ценам на нефть на следующую неделю

Издание напоминает, что суд РФ постановил остановить работу Каспийского трубопроводного консорциума сроком на 30 дней. Официальные представители консорциума, по трубопроводным системам которого подается свыше 1% всей мировой нефти и в который входят такие большие корпорации, как Chevron и Exxon Mobil, рассказали СМИ о том, что данное распоряжение связано с проблемой утечки нефти и что консорциум вынужден ему подчиняться.

Эксперты заявляют, что любое нарушение или приостановка работы по этому трубопроводу окажет дополнительное давление на мировые рынки нефти, которые сейчас сталкиваются с самой серьезной нехваткой предложения сырья, не наблюдавшейся с начала 70-х годов прошлого века. Также существует мнение, что это давление, связанное с приостановкой работы Каспийского трубопровода, на сегодняшний день играет на руку России.

"Рано или поздно покупатели будут вынуждены вернуться к закупкам российских энергоносителей, когда станет ясно, что ей невозможно найти альтернативу. Однако к тому времени ее стоимость, которая уже сейчас крайне высока, изменится. И от этого вряд ли выиграют те, кто сейчас испытывает колебания или нежелание приобретать нефть российского происхождения либо сырье, поставки которого как-либо связаны с Россией, как в случае с Каспийским трубопроводом.

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