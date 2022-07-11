МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. В июне импорт российской нефти в Индию вырос до рекордных 950 000 баррелей в день, это около одной пятой от суммарного импорта нефти в страну, согласно данным. Министры финансов еврозоны ожидают ухудшения состояния экономики

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) активно покупают российскую нефть, которая продается с внушительным дисконтом по сравнению с марками Brent и Middle East. Москва стала предлагать нефть по более низким ценам после того, как некоторые западные компании и страны решили отказаться от покупок российской нефти после начавшейся 24 февраля военной спецоперации на Украине.

В июне Индия импортировала около 4,8 млн баррелей нефти в день, что на 3,8% ниже майского уровня, но на 23% выше прошлогодних показателей. В прошлом году уровень импорта нефти в страну был довольно низким, поскольку вторая волна коронавируса ослабила спрос на топливо.

Импорт российской нефти в Индию вырос на 15,5% в июне по сравнению с маем, тогда как импорт нефти из Ирака и Саудовской Аравии сократился на 10,5% и 13,5% соответственно. Таким образом, доля ближневосточной нефти в индийском импорте снизилась до 56,5% и 59,3% соответственно, согласно данным.

Россия сохраняет за собой статус второго поставщика нефти в Индию, уступая лишь Ираку. При этом Саудовская Аравия остается на 3-м месте второй месяц подряд.

Индия, третий по величине в мире импортер нефти, отстаивает свое право покупать дешевую российскую нефть, утверждая, что ее доля в суммарном объеме ввозимой нефти очень мала. Вместе с тем, неожиданное прекращение импорта нефти из России сильно ударит по карманам местных потребителей.

В апреле-июне, 1-м квартале финансового года в Индии, страна импортировала 682 200 баррелей российской нефти в день против 22 500 баррелей в день в тот же период прошлого года.

Нарастив импорт российской нефти, Индия сократила долю нефти Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в своем суммарном импорте до 65,2% в отчетном квартале и до 60,8% в июне. Согласно данным, доля нефти картеля в индийском нефтяном импорте снижается с марта.