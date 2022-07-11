МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Стоимость нефти в понедельник вечером продолжает снижаться на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.27 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшается на 0,06%, до 106,94 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,7%, до 104,06 доллара.

Цены на нефть продолжают снижаться на фоне множества опасений. Так, например, рынки реагируют на рост числа заболевших коронавирусом в Китае, так как ухудшение эпидемиологической обстановки может привести к вводу новых ограничений на передвижение, что, в свою очередь, снизит спрос на "черное золото".

Не ослабевают волнения и о возможной рецессии глобальной экономики в свете повышения ставок мировыми центробанками. Вместе с тем негативное влияние на котировки оказывает укрепляющийся доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,89%, до 107,96 пункта. Укрепление доллара негативно сказывается на цене сырьевых товаров, в том числе нефти, которые в этом случае становятся менее доступными при покупке в другой валюте.