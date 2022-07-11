ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. США считают, что страны ОПЕК имеют возможности для расширения поставок нефти на мировой рынок, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Мы действительно считаем, что есть возможности для дальнейших шагов, которые могут быть предприняты. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", — сказал он на брифинге в Белом доме в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты имеют ограниченные резервы для наращивания нефтедобычи.

По словам Салливана, вопросы энергетической безопасности президент США Джо Байден собирается поднять в ходе запланированного на эту неделю визита в Саудовскую Аравию.

Как заявил на пресс-конференции Салливан, США хотят, чтобы Ближний Восток был регионом с большей стабильностью.

"Регионом, который помогает глобальной энергобезопасности", — отметил он.

Салливан добавил, что ситуация на рынках энергоносителей будет обсуждаться также в свете влияния на нее российской спецоперации на Украине.

Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства. Он заявил, что станет первым американским лидером, который напрямую полетит из Израиля в саудовский город Джидду, где пройдет заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Его предшественник Дональд Трамп гордился тем, что первым из президентов США перелетел из Саудовской Аравии в Израиль.