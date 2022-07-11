ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. США считают, что страны ОПЕК имеют возможности для расширения поставок нефти на мировой рынок, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Представитель ФРС высказался против резких изменений процентных ставок

"Мы действительно считаем, что есть возможности для дальнейших шагов, которые могут быть предприняты. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", — сказал он на брифинге в Белом доме в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты имеют ограниченные резервы для наращивания нефтедобычи.

По словам Салливана, вопросы энергетической безопасности президент США Джо Байден собирается поднять в ходе запланированного на эту неделю визита в Саудовскую Аравию.

Как заявил на пресс-конференции Салливан, США хотят, чтобы Ближний Восток был регионом с большей стабильностью.

"Регионом, который помогает глобальной энергобезопасности", — отметил он.

Салливан добавил, что ситуация на рынках энергоносителей будет обсуждаться также в свете влияния на нее российской спецоперации на Украине.

Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства. Он заявил, что станет первым американским лидером, который напрямую полетит из Израиля в саудовский город Джидду, где пройдет заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Его предшественник Дональд Трамп гордился тем, что первым из президентов США перелетел из Саудовской Аравии в Израиль.