МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия по итогам встреч с представителями руководства США взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста, заявил в пятницу Белый дом. Эр-Рияд и Вашингтон заключили 18 соглашений о сотрудничестве

"Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях устойчивого экономического роста. США поприветствовали 50-процентное наращивание уровня нефтедобычи по сравнению с запланированными на июль и август объемами. Эти и дальнейшие шаги, которые мы ожидаем в ближайшие недели, помогут значительно стабилизировать рынки", — говорится в информационном бюллетене, который Белый дом обнародовал по результатам встреч президента США Джо Байдена с представителями властей королевства в Джидде.

Наряду с этим Вашингтон и Эр-Рияд объявили о расширении сотрудничества в области кибербезопасности, что включает "обмен данными об угрозах в данной сфере и действиях злоумышленников в целях усиления общей защиты двух стран". США и Саудовская Аравия условились тесно кооперироваться в вопросах обмена передовым опытом, технологиями, инструментами, а также подходами к обучению в киберсфере, проинформировал Белый дом.

Другим ключевым итогом состоявшихся контактов стало то, что Саудовская Аравия открыла воздушное пространство "для всех гражданских самолетов, летящих в Израиль и из него, на основе принципов Чикагской конвенции 1944 года".

"Это решение представляет собой важный шаг на пути к выстраиванию более интегрированного Ближнего Востока, более взаимосвязанного с остальным миром", — указали в американской администрации.

Президент США Джо Байден в эти дни находится с первым официальным визитом в Саудовской Аравии в рамках своего ближневосточного турне. В пятницу он провел встречу с лидером королевства, а также переговоры с наследным принцем в составе делегаций. На субботу у него с наследным принцем запланирована отдельная двухсторонняя встреча.