МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия не откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+ вопреки просьбам лидера США Джо Байдена, рассказал в интервью иранской газете Hamshahri эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран. Байден объяснил, чем важен его визит в Саудовскую Аравию

Как отмечает издание, накануне Байден посетил с визитом Эр-Рияд в надежде уговорить саудовские власти нарастить добычу нефти, чтобы сократить мировое потребление "черного золота" из России.

Руйоран считает, что увеличение нефтедобычи, как того желают США, невыгодно Саудовской Аравии из-за особенностей устройства экономики королевства.

"Сейчас вопрос в следующем, — а необходимо ли Саудовской Аравии отворачиваться от России и соглашения по ОПЕК+? По моему мнению, с учетом того, что Россия является крупнейшей нефтедобывающей страной, Саудовская Аравия может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу, но от договоренностей с Россией она не отступит", — отметил Руйоран.

Ведь Эр-Рияду выгоден невысокий уровень нефтедобычи, пишет эксперт, потому что доходы и благосостояние королевства напрямую связаны с ценами на нефть и доходами от ее продажи.

"Мухаммед бен Салман прекрасно это осознает. И потому едва ли Саудовской Аравии нужно <…> снижать цены до уровня $70-80 за баррель. Это нужно Вашингтону, но совсем не интересно Эр-Рияду", — резюмировал эксперт.