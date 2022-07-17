Hamshahri пишет, что Эр-Рияд вопреки просьбе Байдена не нарушит договоренности с Россией
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия не откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+ вопреки просьбам лидера США Джо Байдена, рассказал в интервью иранской газете Hamshahri эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран.
Как отмечает издание, накануне Байден посетил с визитом Эр-Рияд в надежде уговорить саудовские власти нарастить добычу нефти, чтобы сократить мировое потребление "черного золота" из России.
Руйоран считает, что увеличение нефтедобычи, как того желают США, невыгодно Саудовской Аравии из-за особенностей устройства экономики королевства.
"Сейчас вопрос в следующем, — а необходимо ли Саудовской Аравии отворачиваться от России и соглашения по ОПЕК+? По моему мнению, с учетом того, что Россия является крупнейшей нефтедобывающей страной, Саудовская Аравия может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу, но от договоренностей с Россией она не отступит", — отметил Руйоран.
Ведь Эр-Рияду выгоден невысокий уровень нефтедобычи, пишет эксперт, потому что доходы и благосостояние королевства напрямую связаны с ценами на нефть и доходами от ее продажи.
"Мухаммед бен Салман прекрасно это осознает. И потому едва ли Саудовской Аравии нужно <…> снижать цены до уровня $70-80 за баррель. Это нужно Вашингтону, но совсем не интересно Эр-Рияду", — резюмировал эксперт.
https://1prime.ru/oil/20220717/837513047.html